Более подробную информацию, вплоть до даты релиза, узнаем на фестивале SXSW 2025 10 марта.

За несколько дней до возможного анонса даты выхода Death Stranding 2: On the Beach в сеть утекли подробности о предзаказах.

По данным инсайдера Billbil-kun, Sony планирует открыть предзаказы игры уже в марте. Игрокам предложат несколько физических изданий, включая стандартное за 70 долларов и коллекционное за 230 долларов. Что именно войдёт в коллекционное издание, пока неизвестно, но оно будет доступно в Северной Америке и Европе.

Kojima Productions проведёт презентацию на фестивале SXSW 2025 в воскресенье, 10 марта, где лично Хидео Кодзима, а также актёры Норман Ридус и Трой Бейкер расскажут новые подробности о проекте. Официально подтверждено, что игра выйдет на Playstation 5 в этом году, а недавно она уже получила возрастной рейтинг в Южной Корее.

Видео дня

Ранее Кодзима рассказывал, что у него было не сильно много времени на монтаж нового трейлера Death Stranding 2, поэтому всю основную работу он делал буквально у себя в голове. Именно этот трейлер мы, скорее всего, увидим на SXSW 2025.

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