Ее действия разворачивается через некоторое время после событий "Зова Припяти".

Вышла масштабная модификации для игры "S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти". В фанатском моде True Stalker игроков ждет новая сюжетная линия и саундтрек, переработанные локации и обновленная графика.

Действие True Stalker разворачивается через некоторое время после событий "Зова Припяти".

"В центре истории самый обычный сталкер по прозвищу Топор. Им уже неоднократно совершались вылазки в Чернобыльскую Зону Отчуждения. Однако за всё это время покидать окрестности Кордона он так и не решался: как бы не манил к себе центр Зоны, страх неизведанного постоянно его останавливал. Но жизнь за периметром уже давно потеряла смысл, поэтому герой всё-таки принимает решение отправиться за Кордон..."

Основные изменения:

13 игровых локаций, среди которых есть как переработанные варианты официальных, так и фанатские;

обновленная графика с различными погодными циклами;

перевод на русский, украинский и английский языки;

переработанный интерфейс, система инвентаря, энциклопедия, оформление игры;

Новые NPC, созданные "в духе оригинальной игры";

новый саундтрек (более 50 композиций).

Скачать модификацию True Stalker можно по ссылке. Напомним, оригинальная игра "S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти", сиквел "Тени Чернобыля", вышла еще в 2008 году.

Согласно утекшей дорожной карте, STALKER 2 планируют выпустить в середине февраля 2024 года. Этим летом GSC привезла демо "Сталкера 2" на Gamescom, где каждый желающий мог лично оценить игру. Тогда же глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер отметил, что разработчики из GSC Game World "добавляют в игру последние штрихи".

STALKER 2 разрабатывается для PC и Xbox Series X|S. Игра будет доступна в Game Pass со дня релиза во всех странах, где работает сервис, включая Украину.

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