Украинизация виртуальных миров. 10 лучших модов для игр в поддержку Украины

Сообщество моддеров не осталось в стороне от российской агрессии в Украине. Энтузиасты создали более сотни игровых модов в поддержку нашей страны. УНИАН изучил их и отобрал лучшие в этом материале.

Полномасштабное вторжение России в Украину тронуло весь мир. Миллионы людей пытались помочь нашему государству отстоять свою свободу и международные принципы демократии. Спустя полгода борьбы ВСУ и украинского народа поддержка от союзников не ослабла. США, ЕС и все население цивилизованного мира понимает, насколько важна будущая победа над агрессором.

Выразить солидарность с Украиной решило и моддерское сообщество. С 24 февраля авторы из разных стран выпустили десятки игровых модификаций, которые были посвящены противостоянию российскому вторжению. А все пожертвования, присланные от пользователей за скачивание модов, создатели отправляли на помощь Украине. Такая инициатива достойна высочайшей похвалы, ведь для нашего государства в это тяжелое время важна любая помощь.

УНИАН изучил каждую из модификаций и отобрал десятку лучших в свежем материале. Эти проекты станут настоящим украшением отдельных игр и очередным напоминанием об украинском героизме.

10. Sunflowers in Morrowind — For Ukraine (The Elder Scrolls III: Morrowind)

В августе 2020 года цветок подсолнуха признали официальным символом Дня памяти защитников Украины. За последние полгода количество наших павших героев выросло в десятки, а то и сотни раз. Так что это растение теперь имеет особое значение для каждого жителя страны.

Автор модификации Sunflowers in Morrowind решил использовать подсолнухи, чтобы выразить поддержку Украине. Энтузиаст добавил их в культовую экшен-RPG от Bethesda Game Studios. Если скачать и установить проект, то на территории Вварденфелла появится 120 этих прекрасных растений. Пользователи увидят как поля подсолнухов, так и единичные насаждения. Они станут вечным памятником украинским защитникам, пускай и виртуальным.

Ссылка для загрузки мода.

9. Ukrainian Garb (Resident Evil 3)

С 24 февраля моддеры создали множество раскрасок, баннеров и текстур с символикой Украины для игр. Это простые по своей реализации проекты, но некоторые из них выполнены очень качественно. И первый из таких — одежда и боевой камуфляж для Джилл Валентайн из ремейка Resident Evil 3.

После установки модификации главная героиня получит военную одежду цвета хаки с флагами Украины. А на ее лице появится сине-желтая раскраска. Такая воительница сразу получает +50 к силе воли и +100 к урону против зомби. Это, конечно шутка, но если представить ходячих мертвецов российскими оккупантами, то прохождение сразу становится бодрее и динамичнее. За лайфхак не благодарите.

Ссылка для загрузки мода.

8. Ukrainian EVA Suit (Dead Space 3)

Замена текстур в играх может быть настоящим искусством. Это подтверждает модификация Ukrainian EVA Suit, которую энтузиасты создали в поддержку Украины. Проект включает два костюма Айзека Кларка — его главной защиты в борьбе против ксеноморфов. Один главный герой использует для путешествий в космосе, а второй — для сражений на кораблях и поверхностях планет.

Оба варианта выглядят очень стильными и воплощают в себе мощь, с которой ВСУ бьют оккупантов. Отдельно стоит похвалить герб на маске одного из костюмов. Этот штрих сразу добавляет снаряжению уникальности. Благодаря модификации у фанатов Dead Space 3 появится весомый повод заново пройти игру.

Ссылка для загрузки мода.

7. Ukrainian Special Forces — SBU Alpha Group (Ready or Not)

Наши бравые молодцы из спецподразделения "Альфа" СБУ ничем не хуже спецназа США. А раз так, то они вполне заслуживают стать главными героями шутера Ready or Not. В этом проекте игрокам необходимо зачищать территорию разных объектов от террористов и спасать заложников.

Рашисты как раз относятся к первым и нередко прикрываются мирным населением. Так что солдатам из "Альфы" самое место в Ready or Not. Энтузиасты постарались создать качественные и точные модели персонажей с современным обмундированием бойцов. Такое внимание к деталям заслуживает как минимум загрузки мода.

Ссылка для скачивания.

6. Military Camo Gear for Ukraine by Murderclan (Shadow of the Tomb Raider)

Список "гардеробных" модификаций завершает обмундирование для Лары Крофт. Речь о новой версии героини, и одежда закрытая, так что придержите коней. Военный облик подходит девушке больше, чем ее стандартный наряд. Она выглядит грозной и готовой к перестрелкам с толпами противников.

На обмундировании Лары присутствуют фирменные нашивки. Одна из них гласит, что героиня служит в составе "отдельного полка специального назначения". В общем, будем считать госпожу Крофт воином "Азова". А раз так, то рашистам не придется долго ждать расплаты за "Азовсталь" и Еленовку.

Ссылка для загрузки мода.

5. Ukraine Flag (Kingdom Hearts III)

Переходим к оружейным модификациям. С момента полномасштабного вторжения России украинский флаг стал символом стойкости и несокрушимого духа. На временно оккупированных территориях и "российских болотах" его боятся, как адского пламени. В РФ даже парня в сине-желтых кроссовках арестовали.

Так что украинский флаг вполне годится в качестве оружия. Этой идеей вооружился энтузиаст под псевдонимом J0rl. Он заменил штормовой прапор в Kingdom Hearts III на украинский. Теперь синие и желтые цвета станут погибелью для врагов и в виртуальном мире.

Ссылка для загрузки мода.

4. Ukraine's might — Two-handed trident modder's resource (The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition)

Если украинский прапор годится, чтобы избивать врагов, то герб — тем более. Это доказал энтузиаст, который создал модификацию Ukraine's might — Two-handed trident modder's resource для The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition. Она добавляет в игру новое двуручное оружие с наконечником в виде герба.

Автор под псевдонимом iainmarais создал модель в Blender. Как именно она анимирована, неизвестно, но можно предположить, что по аналогии с двуручными секирами и молотами. О характеристиках, двуручного герба энтузиаст тоже не упомянул, но каждое оружие можно улучшить, если оно полностью интегрировано в игру. Напрячься точно стоит, ведь в Skyrim есть орки-злодеи, а для сражений с ними лучшей экипировки и не придумаешь.

Ссылка для загрузки мода.

3. Slava Ukraine Main Menu Screen (Halo: The Master Chief Collection)

Наверное, самый забавный и одновременно простой мод из подборки. Он всего лишь заменяет фон в меню Halo: The Master Chief Collection на серию украинских роликов. Большинство из них военные, например, есть знаменитое видео, снятое ночью с 24 на 25 февраля. В нем солдат прикручивает глушитель к автомату и обещает, что оккупантам придет конец, ведь украинская армия обладает всеми средствами для обороны страны.

А еще один ролик показывает "широкого" президента Владимира Зеленского. Кадры видео специально растянуты — этот прием используется, чтобы показать крутость конкретного человека. Автор также сопроводил свою версию меню бодрой, местами патриотичной музыкой. В общем, мод сразу задает нужный настрой для сражений в шутере.

Ссылка для загрузки мода.

2. Strudeler's Civilizations — Ukraine (Sid Meier's Civilization VI)

Это одна из двух самых интересных модификаций в поддержку Украины. Она имеет реальное влияние на геймплей Sid Meier's Civilization VI, ведь добавляет двух исторических деятелей — Нестора Махно и Владимира Зеленского. У каждого из предводителей есть свой набор бонусов и особых свойств. Например, знаменитый украинский анархист дает +7 к боевой силе в битвах против свободных городов и получает прирост к золоту от торговых путей.

А действующий президент обладает перечнем дипломатических преимуществ, повышает мощь армии и делает население счастливее. Дополнительно модификация снабжает Civilization VI украинским юнитом тачанкой со своими боевыми характеристиками. Теперь пользователи смогут возглавить нашу цивилизацию в знаменитой стратегии и покорить всю территорию России.

Ссылка для загрузки мода.

1. Ukrainian Cossack Ivan Sirko (The Elder Scrolls V: Skyrim)

А первое место заслуженно занимает модификация, которая позволяет сражаться бок о бок с великим украинским атаманом Иваном Сирко. Он становится спутником главного героя в The Elder Scrolls V: Skyrim и помогает побеждать всех врагов, включая орков. Автор модификации под псевдонимом SparrowBirdy создал отдельную модель для знаменитого казака.

В игре Сирко выглядит, как истинный украинский богатырь — с рельефными мышцами, характерной прической и в ярких красных шароварах. А в сражениях он использует, конечно же, казацкую саблю. С таким напарником можно хоть всех драконов перебить, хоть Скайрим покорить.

Ссылка для загрузки мода.

Назар Степорук