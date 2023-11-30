Пока что релиз горячо ожидаемого шутера запланирован на первый квартал 2024 года для ПК и Xbox Series X|S.

Релиз шутера STALKER 2: Heart of Chornobyl от украинской студии GSC Game World запланирован на первый квартал 2024 года. Незадолго до выпуска игры авторы поделились разными интересными подробностями.

Непосредственно интервью дали геймдиректор игры Евгений Григорьевич, исполнительная продюсер Мария Григорьевич и маркетинговый продюсер Владислав Новиков, пообщавшись с китайским изданием Gamersky.

Как стало известно, прохождение основного сюжета STALKER 2 займет порядка 40 часов, однако игроки не смогут увидеть весь контент за одно прохождение. У самой истории будет 4 вариации финала, плюс, побочные задания играют важную роль в повествовании и непосредственно влияют на основной квест.

В игре будут как автоматические сохранения, так и возможность сохраняться в любое время и в любом месте. Еще авторы расширили вариативность боевой системы: можно пройти игру как в режиме стелса, используя нож для убийства противников, так и пуститься во все тяжкие и разнести все, что будет на вашем пути. Хотя разработчики отмечают, что в игре будет минимум подсказок, а в Зоне придется по-настоящему выживать.

Отдельно разработчики выделили продвинутый искусственный интеллект и усовершенствованную систему симуляции жизни. Например, дикая собака не будет на вас опрометчиво нападать, но группа диких собак попытается на вас охотиться. У каждого персонажа, мутанта и животного будет своя уникальная модель поведения.

Другая интересная информация о S.T.A.L.K.E.R. 2

Версия игры для Xbox Series X получит два режима: производительность и качество. Разработчики ориентируются на стабильные 60 кадров в секунду в режиме производительности.

Системные требования ПК-версии пока не раскрываются, однако минимальная конфигурация, на которую у GSC ориентируются это "GTX 1060, на которой игра будет запускаться, но графика будет хуже".

Переход на движок Unreal Engine 5 позволил увеличить количество деталей, а также сделать более реалистичную смену дня/ночи и различные погодных условий. Использование новой технологии дают больше пространства для создания "огромного, цельного открытого мира".

О том, когда выйдет игра: финальная полировка займёт "некоторое время". Однако из-за размера и сложности открытого мира разработчикам сложно оценить, когда именно они завершат этот процесс.

Согласно утекшей дорожной карте, STALKER 2 планируют выпустить в середине февраля 2024 года. Этим летом GSC привезла демо "Сталкера 2" на Gamescom, где каждый желающий мог лично оценить игру. Тогда же глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер отметил, что разработчики из GSC Game World "добавляют в игру последние штрихи".

STALKER 2 разрабатывается для PC и Xbox Series X|S. Игра будет доступна в Game Pass со дня релиза во всех странах, где работает сервис, включая Украину.

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