Релиз горячо ожидаемого украинского шутера назначен на первый квартал 2024 года.

Украинская студия GSC Game World представила свежий трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – и напомнила, что релиз игры состоится в первом квартале 2024 года. Судя по всему, переносов больше не планируется.

Трейлер получил название Strider. В нем можно увидеть Бродягу, Коршунова и Далина, а также услышать реплики некоторых персонажей. Основное внимание уделили Бродяге – бывшему "монолитовцу", оклемавшийся после отключения Выжигателя мозгов.

Также в ролике можно увидеть геймплейные фрагменты из нескольких катсцен. Например, эпизоды боя и применение оружия с оптическим прицелом и сцена с разборкой оружия – возможно, авторы намекают на продвинутые возможности в игре.

Новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 представили в ходе игровой конференции PC Gaming Show: Most Wanted. Шутер от GSC Game World также получил награду как самая ожидаемая игра 2024 года.

STALKER 2 – новые подробности

Основной сюжет игры займет более 40 часов, но обещают вариативность в прохождении и четыре концовки. Плюс, побочные задания играют важную роль в повествовании и непосредственно влияют на основной квест.

Игру можно будет пройти как в режиме стелса, используя нож для убийства противников, так и пуститься во все тяжкие и разнести все, что будет на вашем пути. Хотя разработчики отмечают, что в игре будет минимум подсказок, а в Зоне придется по-настоящему выживать.

Системные требования ПК-версии пока не раскрываются, однако минимальная конфигурация, на которую у GSC ориентируются это "GTX 1060, на которой игра будет запускаться, но графика будет хуже".

Согласно утекшей дорожной карте, STALKER 2 планируют выпустить в середине февраля 2024 года.

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