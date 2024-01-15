Релиз игры по-прежнему запланирован на первый квартал 2024 года – предположительно, он состоится в феврале.

Выход STALKER 2: Heart of Chornobyl с каждым днем все ближе. Ранее в этом месяце началась предзагрузка игры, а теперь GSC Game World поделились с сообществом новыми скриншотами с обновленным интерфейсом.

Если быть точнее, сами изображения старые, а вот интерфейс на них отличается от предыдущей версии на тех же самых скриншотах. Судя по всему, авторы пришли к финальному варианту, который увидят геймеры в релизной версии игры.

Старая версия интерфейса

Видео дня

Новая версия интерфейса

Как видно, плоска здоровья, а также показатель оставшихся патронов теперь более стилизированы и информативны – как и панель сверху с иконками событий на карте.

Игроки уверены, что это изменение намекает на скорый показ игры. У Microsoft, которая продвигает игру на своих консолях, на 18 января намечена презентация Xbox Developer_Direct. Возможно, новые кадры как раз покажут в рамках мероприятия.

Последний показ STALKER 2 был в декабре. Тогда нам показали сюжетный трейлер, в котором еще раз подтвердили, что релиз игры состоится в "первом квартале 2024 года". Согласно утекшей дорожной карте, GSC нацеливаются на выпуск в середине февраля.

А прошлым летом GSC привезла демо "Сталкера 2" на Gamescom, где каждый желающий мог лично оценить украинский шутер. Тогда же глава Xbox Фил Спенсер отметил, что разработчики из GSC Game World "добавляют в игру последние штрихи".

Напомним, что действия новой части серии STALKER развернутся в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Игра будет сочетать элементы шутера от первого лица, хоррора и иммерсивного симулятора, а история отметится несколькими концовками. Сталкер 2 разрабатывается для PC и Xbox Series X|S.

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