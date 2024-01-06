Точная дата выхода игры все еще неизвестна, но, по слухам, релиз состоится в середине февраля.

Владельцы Xbox Series X/S получили возможность предзагрузить STALKER 2: Heart of Chornobyl, продолжение культового шутера от украинской студии GSC Game World. Точнее, небольшой его части. Если быть совсем точным, то речь идет о бонусном контенте вроде скинов для оружия.

Часть геймеров сразу предположила, что пакет предзагрузки может указывать на приближающийся релиз игры. Ранее игру уже убирали из магазина Microsoft Store из-за отсутствия даты выхода. Теперь она снова доступна для предзаказа.

Всего для покупки доступно стандартное, Deluxe и Ultimate-издание "Сталкера 2". Во все из них вошел комплект Pre-Order Bonus с набором из дополнительных скинов для оружия, а также специальный облик персонажа для онлайн-баталий.

В прошлом месяце создатели STALKER 2 показали новый трейлер, в котором еще раз подтвердили, что релиз игры намечен на "первый квартал 2024 года". Согласно утекшей дорожной карте, GSC нацеливаются на выпуск в середине февраля.

Напомним, прошлым летом GSC привезла демо "Сталкера 2" на Gamescom, где каждый желающий мог лично оценить шутер. Тогда же глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер отметил, что разработчики из GSC Game World "добавляют в игру последние штрихи".

STALKER 2 разрабатывается для ПК и Xbox Series X|S. Игра будет доступна в Game Pass со дня релиза во всех странах, где работает сервис, включая Украину.

STALKER 2 – что мы уже знаем об игре

Действия новой части STALKER развернутся в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Игра будет сочетать элементы шутера от первого лица, хоррора и иммерсивного симулятора.

Основной сюжет игры займет порядка 40 часов, плюс, обещают вариативность в прохождении и четыре концовки. А побочные задания будут играть важную роль в повествовании и непосредственно влиять на основной квест.

Одной из ключевых фишек игры будет наличие продвинутого искусственного интеллекта и усовершенствованной системы симуляции жизни. Благодаря ей персонажи, мутанты и животные будут взаимодействовать друг с другом и с окружением без участия игрока.

Системные требования STALKER 2 пока не раскрываются, однако минимальная конфигурация, на которую у GSC ориентируются это "GTX 1060, на которой игра будет запускаться, но графика будет хуже".

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