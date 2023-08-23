Похоже, теперь украинский шутер выйдет в первом квартале 2024 года.

На сайте S.T.A.L.K.E.R. 2 появился обновленный пресс-кит, согласно которому игра все же не выйдет в этом году. Судя по всему, теперь GSC Game World ориентируются на первый квартал 2024 года.

Официально самый ожидаемый украинский шутер все еще должен выйти до конца 2023 года на ПК, Xbox Series и в сервисе Game Pass. Однако последние пару месяцев в сети часто циркулировали слухи, что проект могут перенести на начало 2024 года.

Первый квартал года означает, что игра может выйти в промежутке с января по апрель. Документ залит на официальный сайт игры, поэтому сомнительно, что это чья-то шутка.

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Тем временем, на проходящей прямо сейчас выставке Gamescom в Кельне любой желающий может опробовать демоверсию Сталкера 2 на стенде Xbox. Глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер отметил, что разработчики из GSC Game World "добавляют в игру последние штрихи".

Так или иначе, в ближайшие пару дней стоит ожидать много материала об игре. Логично предположить, что разработчики не станут ограничиваться одной демо-версией и проведут геймплейную демонстрацию для всех.

А меж тем в Steam прямо сейчас проходит фестиваль украинских игр, где можно купить трилогию "Сталкера" всего за 148 грн. Также скидки получили много хороших видеоигр – от инди-игр от самостоятельных разработчиков до блокбастеров от GSC, 4A Games и Frogwares.

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