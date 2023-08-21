Мероприятие началось еще 18 августа и продлится до 24 августа включительно.

В магазине Steam прямо сейчас проходит фестиваль украинских игр, запущенный по случаю Дня Независимости нашей страны. Мероприятие началось еще 18 августа и продлится до 24 августа включительно.

Скидки получили множество хороших видеоигр – от инди-игр от самостоятельных разработчиков до блокбастеров от GSC Game World, 4A Games и Frogwares. А самое главное, что покупкой вы сможете поддержать украинский геймдев.

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Дополнительно в рамках фестиваля проходят разные интересные события, К примеру, команда Mauris запустила стрим на украинском языке, который будет транслироваться на протяжении всего фестиваля. Также игрокам доступны к ознакомлению демоверсии игр (около 80 штук), подробный путеводитель по украинскими студиями и другие активности.

Видео дня

Напомним, в этом месяце мы также увидим что-то новое по S.T.A.L.K.E.R. 2. Разработчики привезут играбельную демоверсию игры на выставку Gamescom 2023, которая пройдет с 23 по 27 августа. Не исключено, что GSC объявит точную дату релиза, которая все еще запланирована на этот год.

Также на Gamescom возможен анонс новой части Metro от украинской студии 4A Games. О разработке Метро 4 впервые стало известно еще в августе 2019 года, поэтому официальный анонс только дело времени.

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