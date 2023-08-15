Тем не менее в этом месяце мы таки увидим что-то новое по Сталкеру.

Ранее сообщалось, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl от украинской студии GSC Game World может выйти уже 1 декабря этого года. Как оказалось, это не так.

Первоначально эта информация появилась на сайте Plaion – официального партнера GSC по выпуску грядущего шутера на физических носителях. Журналисты связались с дистрибьютором и те дали разочаровывающий ответ: никакая тайная информация им не известна, а дата выхода – всего лишь ошибка.

Все дело в том, что карточке "Сталкера 2" планировали установить стандартную "заглушку", указывающую на 31 декабря 2023 года. Но когда его ставили, произошел сбой – так и появилась дата 1 декабря, объяснили сотрудники магазина.

Тем не менее в этом году мы увидим что-то новое по S.T.A.L.K.E.R. 2. Разработчики привезут играбельную демоверсию игры на выставку Gamescom 2023, которая пройдет в конце августа. Не исключено, что GSC объявит точную дату релиза именно на этом мероприятии.

В настоящий момент релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 все еще запланирован на 2023 год, так как в студии GSC Game World не говорили о переносе. Однако последние слухи и утечки указывают на то, что она задержится как минимум до начала 2024 года.

Напомним, что ранее в этом году россияне "слили" билд второго "Сталкера": так по сети начали "гулять" различные скриншоты и геймплейные записи игры. Студия просит игроков не смотреть и не делиться просочившимися материалами, так как они "могут испортить впечатление от исследования Зоны".

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — основные подробности

Действия сиквела развернутся в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Игра будет сочетать элементы шутера от первого лица, хоррора и иммерсивного симулятора.

История будет вариативной и отметится несколькими концовками. В процессе прохождения пользователям предстоит принимать решения, которые повлекут за собой последствия.

S.T.A.L.K.E.R. 2 обзаведется продвинутым искусственным интеллектом и усовершенствованной системой симуляции жизни A-Life 2.0. Благодаря ей персонажи, мутанты и животные будут взаимодействовать друг с другом и с окружением без участия игрока.

S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывают для PC и консолей Xbox.

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