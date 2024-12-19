Одним из основных акцентов обновления является первая итерация улучшений системы A-Life.

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 из украинской студии GSC Game World выпустили для шутера масштабный патч версии 1.1, почти такой же по размеру, как и сама игра. Он весит 110 гигабайт и содержит 1800+ исправлений.

Одним из основных акцентов обновления является первая итерация улучшений системы A-Life, которая отвечает за реалистичное поведение NPC, включая взаимодействия фракций, динамические события и многое другое. Отныне противники больше не "спавнятся" у главного героя за спиной, а сталкеры более охотно путешествуют по Зоне и сталкиваются с неприятностями.

Кроме того, разработчики устранили многие баги в заданиях и побочных квестах, улучшили оптимизацию и искусственный интеллект врагов и мутантов, а также внесли множество других изменений. В GSC Game World отмечают, что около 500 исправлений коснулись исключительно визуальных багов: от мерцания текстур до более проработанной листвы и коллизий.

Видео дня

С полным списком изменений можно ознакомиться в блоге игры в Steam. В GSC заверили, что продолжат работать над улучшением игры, попросив геймеров сообщать обо всех найденных "артефактах" в блоге технической поддержки.

Ранее GSC Game World поделились радостными новостями об успехе S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Игра уже окупилась и начала приносить прибыль. Информация о проданном тираже не уточняется, однако известно, что к 22 ноября число приобретенных копий игры достигло миллиона.

У авторов есть крупные планы на дальнейшее развитие S.T.A.L.K.E.R. 2. Они намерены выпустить два сюжетных дополнения и добавить онлайн-режим, а Netflix может снять сериал по игре.

Разработка GSC Game World была крайне тепло встречена как критиками, так и простыми игроками. В Steam у "Сталкера 2" набралось более 70 тысяч отзывов. Положительных из них 84%. А создатель Dishonored назвал Stalker 2 своей личной игрой года.

Вас также могут заинтересовать новости: