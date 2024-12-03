Модификация включает в себя различные параметры, снижающие мерцания и задержки, а также оптимизирующие время загрузки и запуска.

STALKER 2: Heart of Chornobyl, новый проект студии GSC Game World, стал одним из самых требовательных в плане компьютерного "железа". Как показали тесты, даже самые мощные видеокарты испытывают трудности с достижением стабильных 60 FPS при разрешении 4K и максимальных настройках графики.

Однако, новый мод, который можно загрузить с Nexus Mods, приносит ряд улучшений оптимизации, значительно повышающих производительность в разрешениях 4K и 2К, пишет Wccftech.

Автор канала MxBenchmarkPC провел сравнительный анализ стандартной версии STALKER 2 и модифицированной. Результаты показали, что пользователи могут рассчитывать на 25-процентное повышение производительности при разрешении 4K и 2K. Тестирование проводилось на системе с чипом Core i7 14700F и видеокартой GeForce RTX 4080.

Модификация Optimization Essentials включает в себя разнообразные параметры, которые изменяют эффекты в Unreal Engine, снижают мерцание и задержки, а также оптимизируют время загрузки и запуска. Однако стоит учитывать, что определенные изменения могут ухудшить конечную картинку.

STALKER 2: Heart of Chornobyl получилась достойным продолжением серии, предлагающая именно то, чего фанаты ожидали от игры. Хотя у нее еще есть некоторые недочеты, создатели активно исправляют проявившиеся проблемы. Первые два патча уже ликвидировали более 650 различных проблем и багов.

Разработка GSC Game World была крайне тепло встречена как критиками, так и простыми игроками. В Steam у "Сталкера 2" набралось более 60 тысяч отзывов. Положительных из них 83%. А создатель Dishonored назвал Stalker 2 своей личной игрой года.

Вас также могут заинтересовать новости: