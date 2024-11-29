Улучшили экономику и снизили здоровье у мутантов.

Для Stalker 2 вышел первый с момента релиза крупный патч на 13 ГБ. Разработчики из GSC Game World представили длиннющий патчноут из исправлений и улучшений игры.

Конечно в первую очередь в обновлении сосредоточились на технической части игры, но в патче также была улучшена экономика Зоны, доработан баланс и искусственный интеллект врагов.

Исправления AI:

Исправлена проблема, из-за которой группы NPC застревали и погибали рядом с укрытием во время активной эмиссии.

Исправлена ошибка, из-за которой Бюрер мог выбрасывать любые предметы миссии из рук игрока.

Добавлены отсутствующие звуковые эффекты для способности "Телекинез" Бюрера.

Исправлены проблемы, из-за которых NPC иногда застревали и не доходили до места миссии. Это могло приводить к невозможности взаимодействовать с NPC или продолжить следующий этап миссии из-за бездействия персонажа.

Исправлены проблемы с падением производительности и потенциальными сбоями из-за нехватки памяти в хабах и локациях, заполненных NPC, во время длительных игровых сессий.

Исправлена ошибка, из-за которой NPC могли переходить в позу "A-поза" или начинать летать после смерти.

Исправлена ошибка, из-за которой NPC не могли отслеживать, защищена ли цель в укрытии от выстрелов, что приводило к стрельбе по укрытию.

Изменения баланса:

Снижена стоимость ремонта оружия и брони.

Существенно увеличена стоимость артефактов (больше дохода от продажи).

Награда за выполнение большинства миссий увеличена в 2–3 раза.

Улучшения оружия и брони на уровне сложности "Новичок".

Урон от мутантов умеренно снижен на уровне сложности "Новичок" (дополнительные изменения баланса здоровья мутантов в разделе боевого баланса).

Урон по оружию игрока снижен на 23% на уровне сложности "Новичок".

Прочность брони увеличена на 12,5%.

Добавлен глушитель для PTM в определённый тайник на Малой зоне.

Исправлены цены продажи экзоскелетов, теперь они дороже в продаже.

Исправлена цена продажи улучшенного оружия.

Перебалансирован расходник "Геркулес": убран дебафф на скорость; увеличены параметры эффекта (теперь можно переносить больше груза после его использования).

Изменения баланса:

Снижена стоимость ремонта оружия и брони.

Существенно увеличена стоимость артефактов (больше дохода от продажи).

Награда за выполнение большинства миссий увеличена в 2–3 раза.

Улучшения оружия и брони на уровне сложности "Новичок".

Урон от мутантов умеренно снижен на уровне сложности "Новичок" (дополнительные изменения баланса здоровья мутантов в разделе боевого баланса).

Урон по оружию игрока снижен на 23% на уровне сложности "Новичок".

Прочность брони увеличена на 12,5%.

Добавлен глушитель для PTM в определённый тайник на Малой зоне.

Исправлены цены продажи экзоскелетов, теперь они дороже в продаже.

Исправлена цена продажи улучшенного оружия.

Перебалансирован расходник "Геркулес": убран дебафф на скорость; увеличены параметры эффекта (теперь можно переносить больше груза после его использования).

Мир:

Исправлено мерцание текстур в различных локациях, включая Сферу, Военную Базу и Химический Завод.

Решены проблемы с движением, включая застревание в определённых местах во время миссий, таких как "Вновь в Бой" и "Сложное Пробуждение".

Исправлены точки появления артефактов в некоторых зонах.

Исправлено поведение NPC во время столкновений.

Отрегулирован уровень громкости голосов во время шторма для улучшения аудиобаланса.

И около 50 других исправлений.

Видео дня

Это лишь малая часть того, что разработчики смогли исправить и улучшить. Полный список изменений можно прочитать на странице Сталкер 2 в Steam.

Ранее мы рассказывали, что создатель Dishonored не согласен с оценкой Stalker 2 от критиков, он считает, что игра достойна большего.

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