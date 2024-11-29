Для Stalker 2 вышел первый с момента релиза крупный патч на 13 ГБ. Разработчики из GSC Game World представили длиннющий патчноут из исправлений и улучшений игры.
Конечно в первую очередь в обновлении сосредоточились на технической части игры, но в патче также была улучшена экономика Зоны, доработан баланс и искусственный интеллект врагов.
Исправления AI:
- Исправлена проблема, из-за которой группы NPC застревали и погибали рядом с укрытием во время активной эмиссии.
- Исправлена ошибка, из-за которой Бюрер мог выбрасывать любые предметы миссии из рук игрока.
- Добавлены отсутствующие звуковые эффекты для способности "Телекинез" Бюрера.
- Исправлены проблемы, из-за которых NPC иногда застревали и не доходили до места миссии. Это могло приводить к невозможности взаимодействовать с NPC или продолжить следующий этап миссии из-за бездействия персонажа.
- Исправлены проблемы с падением производительности и потенциальными сбоями из-за нехватки памяти в хабах и локациях, заполненных NPC, во время длительных игровых сессий.
- Исправлена ошибка, из-за которой NPC могли переходить в позу "A-поза" или начинать летать после смерти.
- Исправлена ошибка, из-за которой NPC не могли отслеживать, защищена ли цель в укрытии от выстрелов, что приводило к стрельбе по укрытию.
Изменения баланса:
- Снижена стоимость ремонта оружия и брони.
- Существенно увеличена стоимость артефактов (больше дохода от продажи).
- Награда за выполнение большинства миссий увеличена в 2–3 раза.
- Улучшения оружия и брони на уровне сложности "Новичок".
- Урон от мутантов умеренно снижен на уровне сложности "Новичок" (дополнительные изменения баланса здоровья мутантов в разделе боевого баланса).
- Урон по оружию игрока снижен на 23% на уровне сложности "Новичок".
- Прочность брони увеличена на 12,5%.
- Добавлен глушитель для PTM в определённый тайник на Малой зоне.
- Исправлены цены продажи экзоскелетов, теперь они дороже в продаже.
- Исправлена цена продажи улучшенного оружия.
- Перебалансирован расходник "Геркулес": убран дебафф на скорость; увеличены параметры эффекта (теперь можно переносить больше груза после его использования).
Изменения баланса:
- Снижена стоимость ремонта оружия и брони.
- Существенно увеличена стоимость артефактов (больше дохода от продажи).
- Награда за выполнение большинства миссий увеличена в 2–3 раза.
- Улучшения оружия и брони на уровне сложности "Новичок".
- Урон от мутантов умеренно снижен на уровне сложности "Новичок" (дополнительные изменения баланса здоровья мутантов в разделе боевого баланса).
- Урон по оружию игрока снижен на 23% на уровне сложности "Новичок".
- Прочность брони увеличена на 12,5%.
- Добавлен глушитель для PTM в определённый тайник на Малой зоне.
- Исправлены цены продажи экзоскелетов, теперь они дороже в продаже.
- Исправлена цена продажи улучшенного оружия.
- Перебалансирован расходник "Геркулес": убран дебафф на скорость; увеличены параметры эффекта (теперь можно переносить больше груза после его использования).
Мир:
- Исправлено мерцание текстур в различных локациях, включая Сферу, Военную Базу и Химический Завод.
- Решены проблемы с движением, включая застревание в определённых местах во время миссий, таких как "Вновь в Бой" и "Сложное Пробуждение".
- Исправлены точки появления артефактов в некоторых зонах.
- Исправлено поведение NPC во время столкновений.
- Отрегулирован уровень громкости голосов во время шторма для улучшения аудиобаланса.
И около 50 других исправлений.
Это лишь малая часть того, что разработчики смогли исправить и улучшить. Полный список изменений можно прочитать на странице Сталкер 2 в Steam.
Ранее мы рассказывали, что создатель Dishonored не согласен с оценкой Stalker 2 от критиков, он считает, что игра достойна большего.