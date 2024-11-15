Разработчики указали требования с учетом технологий апскейла.

Недавно GSC Game World опубликовала полные системные требования S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl. В них для игры на ультра-настройках в 4К разрешении в 60+ FPS нужен компьютер с RTX 4080, но Nvidia провела свои тесты, и оказалось, что даже RTX 4090 не может гарантировать 60 FPS с такими настройками.

Системные требования были указаны с учетом технологий апскейла и суперсемплинга, вроде Nvidia DLSS и AMD FSR. Об этом сообщил представитель GSC в официальном Discord-сообществе игры. В самом анонсе об этом сказано не было:

"Для достижения аналогичной производительности на указанных характеристиках ПК следует использовать технологию апскейлинга TSR на минимальных настройках. Для достижения указанной производительности при средних, высоких и эпических настройках следует использовать DLSS, TSR и их аналоги."

Также еще одна неприятная ситуация случилась с игроком, который был забанен GSC в сообществе Steam за обвинения во лжи в системных требованиях. Компания быстро отреагировала в Twitter и сообщила, что уже разбанила пользователя, а блокировку по ошибке выдал новый модератор.

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Stalker 2 будет поддерживать технологию Nvidia Frame Generation для видеокарт серии RTX 4000 и AMD FSR для младших моделей карт Nvidia и всех карт AMD. Именно эти настройки позволяют достичь заявленной производительности.

Релиз S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl назначен на 20 ноября. Игра будет доступна на ПК и Xbox Series, а также по подписке Xbox Game Pass.

Напомним, что глава Xbox Фил Спенсер уверен, что Stalker 2 - кандидат на звание игры года.

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