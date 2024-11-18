Stalker 2 плохо работает на Xbox Series X даже в режиме "производительность".

Один из тестировщиков S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl заявляет, что самая мощная консоль Microsoft Xbox Series X не справляется с игрой.

На одном из сабреддитов, посвящённых Xbox, появился пользователь под ником OrfeasDourvas, который заявляет, что он уже поиграл в Stalker 2 на Xbox Series X. Он сообщил, что игра работает на консоли не слишком хорошо даже в режиме "производительность":

"Как ни прискорбно говорить, игра работает не очень хорошо. И уж точно не плавно. Играл на производительности."

При этом графика, как выразился OrfeasDourvas, выглядит "грязно". Но игра всё ещё может похвастаться впечатляющими эффектами погоды и проработкой окружающего мира, в пример реддитор привёл раскачку деревьев от ветра.

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При этом тестировщик отметил, что с включённой технологией VRR, то есть с нефиксированной частотой кадров, игра работает намного лучше.

Несмотря на техническое состояние, OrfeasDourvas остался очень доволен Сталкер 2. Тестировщик отметил саунд-дизайн игры, искусственный интеллект врагов, который может бросить вызов любому игроку.

Также игрок рассказал о технологии A-Life 2.0, с помощью которой мир Сталкера продолжает жить даже без участия игрока. OrfeasDourvas признался, что он не играл в прошлые части серии, и не знает как была устроена эта система там, но в сиквеле он был рад посидеть у костра и послушать истории других жителей Зоны. Однако он также считает, что A-Life 2.0 может сильно влиять на производительность.

Релиз S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl запланирован на 20 ноября. Игра будет доступна на ПК и Xbox Series, в том числе по подписке Xbox Game Pass.

Ранее мы рассказывали, что системные требования Stalker 2 на ПК оказались не совсем правдивыми. Разработчики не упомянули, что они составлялись с учётом технологий апскейла и генерации кадров.

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