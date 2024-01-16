С первого квартала 2024-го года игру отправили в третий.

Украинские разработчики из GSC Game World объявили, что долгострой S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chornobyl получил новую дату релиза, которую показали в небольшом тридцатисекундном трейлере, опубликованном на официальном канале студии в YouTube.

Заголовок трейлера звучит как "Объявление ​​финальной релизной даты", а в его конце указывается, что "Сталкер 2" выйдет 5 сентября 2024 года. Игра уже доступна для предзаказов. Ранее GSC Game World планировали выпустить игру в первом квартале 2024 года. Причина сдвига релиза по дате не называется.

Авторы сообщили, что до релиза продолжат делиться подробностями об игре. На днях GSC Game World поделились с сообществом новыми скриншотами с обновленным интерфейсом. Если быть точнее, сами изображения старые, а вот интерфейс на них отличается от предыдущей версии на тех же самых скриншотах. Судя по всему, авторы пришли к финальному варианту, который увидят геймеры в релизной версии игры.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 состоится на ПК и Xbox Series X|S. Игра станет доступна по подписке Game Pass с первого дня выхода.