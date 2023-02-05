В коротком ролике показан персонаж расы эльф и класса рыцарь.

Не успел инсайдер Том Хендерсон поделиться множеством информации о разработке Dragon Age Dreadwolf, как произошла новая масштабная утечка. В Сети опубликовали геймплей с альфа-версии игры, несколько скриншотов и множество подробностей.

Информацией и материалами поделился посетитель форума Reddit под псевдонимом revanchisto со ссылкой на анонимного тестировщика. По словам пользователя, он видел 20-минутный отрывок, но опубликовал лишь короткую сценку. Revanchisto не хочет, чтобы разработчики смогли определить источник утечки.

События в геймплейном отрезке разворачиваются в Вейсхаупте, легендарной крепости Серых стражей, которую осаждают порождения тьмы. Главный герой — эльф класса рыцарь. В его команде состоят человек такой же специализации и воровка гномьей расы. Модели персонажей могут быть заполнителями и измениться в финальной версии. То же самое касается окружения.

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Команда должна была добраться до библиотеки, отбиваясь от атак врагов. В какой-то момент сверху на крепость приземлился огромный дракон, который создавал препятствия на пути протагониста со спутниками. Похоже, заковать его в цепи — это была основная цель миссии, но финал в 20-минутном геймплейном отрезке отсутствовал.

Что еще удалось узнать о Dragon Age Dreadwolf

Хендерсон писал, что боевая система в игре отсылает к hack and slash, а управлять членами команды напрямую нельзя. Реализован лишь выбор умений союзников. Эту информацию подтвердил revanchisto. По его словам, битвы вдохновлены God of War 2018 года.

У персонажа есть обычная комбо-серия ударов и полоска, которая заполняется и позволяет выполнить специальный навык. Способности выбираются через стандартное для серии колесо.

Рыцарь из ролика мог бить ногами и усиливать свой меч. Анимации стали более плавными, а прыжки из Dragon Age: Inquisition остались в новой части.

Порождения тьмы выглядели стандартно, если не учитывать дракона, но они обладали силами красного лириума. Это может быть обосновано в сюжете.

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