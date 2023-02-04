Dragon Age Dreadwolf анонсировали еще в конце 2018 года, но об игре до сих пор почти ничего неизвестно. За это время разработчики лишь опубликовали два трейлера без конкретики и поделились несколькими концепт-артами. О причинах такой тишины вокруг ожидаемой экшен-RPG рассказал надежный инсайдер Том Хендерсон. По его словам, Dragon Age Dreadwolf еще далеко до релиза, а ее текущая концепция вызывает опасения.
Информатор пообщался с несколькими источниками, знакомыми с процессом разработки игры. Они сообщили, что по состоянию на февраль 2023 года, в проекте отсутствует часть механик, а сюжетные линии не завершены. При этом в Dragon Age Dreadwolf остались элементы из прошлой концепции, когда экшен-RPG планировали сделать многопользовательской.
Как сообщил редактор Bloomberg Джейсон Шрайер, направление разработки кардинально изменили в начале 2021 года. С тех игра превратилась в одиночную с полноценной историей.
Один из источников Хендерсона заявил, что Dragon Age Dreadwolf в текущем варианте "немного напоминает Destiny с центральным хабом, где игроки могли бы перегруппироваться, прежде чем отправиться на следующее задание". Убежищу отведена важная роль и в новом, одиночном формате экшен-RPG. Это в целом не странно, ведь еще в первой части серии присутствовала возможность посещать лагерь и общаться там со спутниками.
Другие подробности Dragon Age Dreadwolf
- Из своего пристанища игроки будут отправляться на миссии через порталы. Информация об открытом мире не поступала.
- По мере прохождения пользователи смогут обзавестись соратниками, которые появятся в убежище. Спутников необходимо прокачивать и экипировать. При этом переключение между персонажами из команды, как в предыдущих частях, пока не реализовано. Сейчас есть возможность лишь выбирать способность, которую бойцы будут применять в бою.
- Сражения в Dreadwolf больше похожи на hack and slash, а колесо выбора способностей отсылает к Final Fantasy XV.
- Точных данных о сроках выхода игры Хендерсон не получил, но он предполагает, что релиз состоится не раньше 2024 года.