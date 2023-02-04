Экшен-RPG начали переделывать в одиночный проект в 2021-м, но из нее все еще торчат многопользовательские "ростки".

Dragon Age Dreadwolf анонсировали еще в конце 2018 года, но об игре до сих пор почти ничего неизвестно. За это время разработчики лишь опубликовали два трейлера без конкретики и поделились несколькими концепт-артами. О причинах такой тишины вокруг ожидаемой экшен-RPG рассказал надежный инсайдер Том Хендерсон. По его словам, Dragon Age Dreadwolf еще далеко до релиза, а ее текущая концепция вызывает опасения.

Информатор пообщался с несколькими источниками, знакомыми с процессом разработки игры. Они сообщили, что по состоянию на февраль 2023 года, в проекте отсутствует часть механик, а сюжетные линии не завершены. При этом в Dragon Age Dreadwolf остались элементы из прошлой концепции, когда экшен-RPG планировали сделать многопользовательской.

Как сообщил редактор Bloomberg Джейсон Шрайер, направление разработки кардинально изменили в начале 2021 года. С тех игра превратилась в одиночную с полноценной историей.

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Один из источников Хендерсона заявил, что Dragon Age Dreadwolf в текущем варианте "немного напоминает Destiny с центральным хабом, где игроки могли бы перегруппироваться, прежде чем отправиться на следующее задание". Убежищу отведена важная роль и в новом, одиночном формате экшен-RPG. Это в целом не странно, ведь еще в первой части серии присутствовала возможность посещать лагерь и общаться там со спутниками.

Другие подробности Dragon Age Dreadwolf

Из своего пристанища игроки будут отправляться на миссии через порталы. Информация об открытом мире не поступала.

По мере прохождения пользователи смогут обзавестись соратниками, которые появятся в убежище. Спутников необходимо прокачивать и экипировать. При этом переключение между персонажами из команды, как в предыдущих частях, пока не реализовано. Сейчас есть возможность лишь выбирать способность, которую бойцы будут применять в бою.

Сражения в Dreadwolf больше похожи на hack and slash, а колесо выбора способностей отсылает к Final Fantasy XV.

Точных данных о сроках выхода игры Хендерсон не получил, но он предполагает, что релиз состоится не раньше 2024 года.

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