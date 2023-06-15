Сопоставлялись презентации за 2022 и 2023 годы.

На летнем шоу Xbox Bethesda Game Studios провела большую презентацию Starfield с показом всех аспектов игры. Это позволило блогерам сделать графическое сравнение с прошлой демонстрацией ожидаемой экшен-RPG. Как оказалось, разработчики значительно улучшили визуальную составляющую. Хотя без нюанса тоже не обошлось.

Кадры из Starfield образца 2022 и 2023 годов сопоставил автор YouTube-канала Gaming with Griff Griffin. Он старался подобрать одинаковые фрагменты, чтобы продемонстрировать разницу. Множественные улучшения в игре заметны сразу. За год Bethesda отполировала и улучшила все графические аспекты.

Освещение стало более реалистичным и насыщенным, вместо бледно-яркого в 2022 году. Количество деталей в кадре увеличилось, что особенно заметно в городах. Растительность все еще смотрится слабовато, но больше не режет глаз. Процесс добычи ресурсов стал более натуральным благодаря изменению элементов интерфейса. А визуальные эффекты при полетах в космосе теперь куда сильнее соответствуют антуражу научной фантастики.

Единственным досадным нюансом стали лица персонажей. В новой демонстрации Starfield они менее детализированы и в целом исполнены проще, чем в ролике 2023 года. Видимо, таким способом Bethesda освободила ресурсы и снизила нагрузку в заставках.

Starfield — основные подробности

События игры разворачиваются в XXIV веке. Пользователи в роли членов организации "Созвездие" будут искать сведения об артефактах, в которых скрыты тайны вселенной.

Геймплей Starfield включает перестрелки, прокачку, сбор ресурсов, создание предметов и выполнение заданий. Важной частью также будет исследование космоса. Пользователи смогут посетить более десяти тысяч планет и сражаться с врагами на просторах вселенной.

В проекте реализовали построение баз и создание собственного судна из разнообразных элементов.

Starfield выйдет на ПК, Xbox Series X и Series S 6 сентября 2023 года.

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