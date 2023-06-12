В Steam игра продается по не самой низкой стоимости.

Сразу после большой презентации Starfield в рамках шоу Xbox Bethesda Game Studios открыла предварительные заказы игры и опубликовала системные требования. Последние оказались скромными, как для экшен-RPG огромных масштабов.

В украиноязычном сегменте Steam стандартная версия проекта стоит 1699 гривен, а Premium Edition — 2499 гривен. Вторая включает доступ на 5 дней раньше, дополнение "Расколотый космос", которое выйдет после релиза основной игры, набор обликов, цифровой артбук и саундтрек. Отдельно разработчики презентовали коллекционное издание со стилизованными часами и кейсом.

За предварительный заказ Starfield тоже предусмотрен бонус: набор обликов "Старый Марс". А еще Microsoft показала лимитированное издание контроллера и наушников для Xbox Series в стиле Starfield. Подробнее посмотреть на устройства можно в трейлере ниже.

Минимальные системные требования

ОС: Windows 10 (версия 2004);

процессор: Intel Core i7-6800K или AMD Ryzen 5 2600X;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti или AMD Radeon RX 5700;

оперативная память: 16 Гбайт;

DirectX: версии 12;

место на диске: 125 Гбайт (требуется SSD).

Рекомендованные системные требования

ОС: Windows 10, 11;

процессор: Intel Core i5-10600K или AMD Ryzen 5 3600X;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2080 или AMD Radeon RX 6800 XT;

оперативная память: 16 Гбайт;

DirectX: версии 12;

место на диске: 125 Гбайт (требуется SSD).

Вас также могут заинтересовать новости: