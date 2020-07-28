Marvel's Spider‑Man: Miles Morales выйдет на PS5 в комплекте с ремастером оригинальной игры - СМИ

Marvel's Spider‑Man: Miles Morales должна выйти в конце 2020 года.

Marvel's Spider‑Man: Miles Morales выйдет на PlayStation 5 в комплекте с ремастером оригинальной игры - Marvel's Spider-Man.

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Такая информация появилась в журнале Game Informer.

"Miles Morales не является традиционным сиквелом, поскольку он будет будет продаваться вместе с обновленной версией Spider‑Man от Insomniac, которая в полной мере использует возможности PS5", - говорится в журнале.

Marvel's Spider‑Man: Miles Morales выйдет в конце 2020 года для PlayStation 5, точная дата релиза пока не объявлялась.

Действие игры развернется в канун Рождества в Нью-Йорке спустя год после событий Marvel's Spider-Man. Между энергетической корпорацией и высокотехнологичной преступной организацией началась война. Новый дом Майлза в Гарлеме оказался в эпицентре событий.

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