Разработчики поделились первыми подробностями об игре Spider‑Man: Miles Morales

Действие игры развернется спустя год после событий первой части.

Разработчики Spider-Man: Miles Morales из Insomniac Games поделились первыми подробностями об игре.

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В блоге PlayStation они рассказали, что действие игры развернется в канун Рождества в Нью-Йорке спустя год после событий первой части. Между энергетической корпорацией и высокотехнологичной преступной организацией началась война. Новый дом Майлза в Гарлеме оказался в эпицентре событий.

Разработчики сравнили масштабы проекта с Uncharted: The Lost Legacy, подчеркнув, что история Майлза Моралеса будет очень важной для понимания контекста сиквела Marvel's Spider-Man.

Spider-Man: Miles Morales будет использовать быстрые загрузки с помощью SSD, 3D-звук, трассировку лучей и улучшенные текстуры.

Ожидается, что игра выйдет эксклюзивно для PlayStation 5 в конце 2020 года.

Напомним, у Horizon Forbidden West появилось примерное окно релиза - игра выйдет в 2021 году.

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