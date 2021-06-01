CD Projekt RED выпустила неутешительный финансовый отчет.

В первом квартале текущего финансового года прибыль студии CD Projekt RED, выпустившей недавно Cyberpunk 2077, упала на 64,7% – до $8,87 миллиона.

В отчете финансовый директор студии Петр Нелюбович заявил, что CD Projekt RED готова к слияниям и поглощениям. Впрочем, финдиректор не уточнил, речь идет о том, что разработчики Cyberpunk 2077 будут приобретать новые студии, как это было недавно с канадской Digital Scapes или о том, что руководство рассматривает вариант продажи CD Projekt другим компаниям.

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Впрочем, несмотря на неутешительные финансовые показатели, в следующем году CD Projekt планирует запустить производство сразу двух крупных AAA-проектов. Сейчас препродакшеном этих игр занимается треть команды разработчиков Cyberpunk 2077.

В то же время сам Cyberpunk 2077 показывает не лучшие результаты. Разработчики представили очередную обновленную дорожную карту по исправлению и улучшению многострадального ролевого экшена. А вот о том, когда именно CP2077 вернется в продажу в PlayStation Store, разработчики не знают.

Стоит отметить, что на днях другая игра CDPR, "Ведьмак 3" попала в сервис PlayStation Now.

Так что возможно отношения разработчиков с Sony налаживаются, и в ближайшем времени владельцы PS4 и PS5 снова получат возможность приобрести Cyberpunk 2077.

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Автор: Сергей Коршунов