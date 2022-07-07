Это ответвление от ККИ Gwent ("Гвинт").

В конце января CD Projekt RED анонсировала новую игру под кодовым названием Project Golden Nekker. Это самостоятельное ответвление от ККИ Gwent ("Гвинт") с собственным сюжетом. Студия тогда не делилась множеством подробностей, а сегодня, 7 июля, проект внезапно поступил в продажу. Он называется Gwent: Rogue Mage и отправит пользователей в эпоху создания первого ведьмака.

События проекта разворачиваются за сотни лет до появления Геральта из Ривии. Главный герой игры — маг Альзур, которого сопровождает спутница Лили. Они стремятся создать живое оружие для истребления нечисти, наводнившей мир после Сопряжения Сфер. Человечество нуждается в защите, и волшебник намерен ее обеспечить в лице ведьмаков.

В геймплее Gwent: Rogue Mage сочетаются элементы ККИ, "рогалика" и стратегии. Пользователи в роли Альзура будут путешествовать по случайно сгенерированной карте, пополнять и прокачивать колоду карт, участвовать в сражениях с множеством монстров и принимать моральные решения.

Судя по материалу IGN об игре, CD Projekt RED сначала хотела создать набор сюжетных расширений для "Гвинта", но потом их объединили в отдельный проект. При этом события Rogue Mage не входят в канон вселенной The Witcher.

Минимальные системные требования

ОС: Windows 8, 10;

процессор: Intel Celeron G1820 или AMD A4-7300;

оперативная память: 4 Гбайт;

видеокарта: NVIDIA GeForce GT 730 или AMD Radeon R7 240.

Рекомендованные системные требования

ОС: Windows 8, 10;

процессор: Intel Core i3 6100 или AMD FX-6300;

оперативная память: 4 Гбайт;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 660 или AMD Radeon R7 265.

Gwent: Rogue Mage доступна на ПК (Steam, GOG) и мобильных устройствах, стоимость составляет 225 гривен за стандартное издание и 450 гривен за Deluxe.

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