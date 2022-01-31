Проект будет иметь кое-какое сходство с Thronebreaker: The Witcher Tales.

CD Projekt RED анонсировала новый проект во вселенной The Witcher. Это будет одиночное ответвление от "Гвинта" — карточной коллекционной игры, которая впервые появилась в "Ведьмаке 3", а затем преобразовалась в самостоятельный продукт. Ранее для ККИ уже выпустили один спин-офф — Thronebreaker: The Witcher Tales. Однако CDPR говорит, что новый проект не станет аналогом приключений королевы Мэвы.

Информацией об игре поделилось издание IGN. Журналисты сообщили, что проект обладает кодовым названием Project Golden Nekker и выйдет в 2022 году. Его созданием занимается команда "Гвинта", которая пока не спешит делиться деталями. Разработчики лишь подтвердили, что проект будет одиночным и не станет очередной частью The Witcher Tales. Полноценный анонс игры, судя по всему, состоится весной или летом.

Ведущий разработчик "Гвинта" по коммуникациям с сообществом Павел Бурза дал следующий комментарий по поводу анонса: "Это не очередная [игра] Witcher Tales, а нечто иное. Мы стремимся создать увлекательный одиночный проект для игроков, которые предпочтут его соревновательному многопользовательскому Gwent".

Другая информация о Project Golden Nekker

Первые рисунки грядущей новинки CD Projekt RED выполнены в стиле "Гвинта". На них показываются золотой накер, улица города, воин и прочее.

После релиза Thronebreaker: The Witcher Tales новые карты из игры перенесли в "Гвинт". Судя по всему, в случае с Project Golden Nekker разработчики поступят аналогичным образом.

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