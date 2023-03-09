Bethesda Game Studios выпустила трейлер игры.

В последнее время вокруг Starfield участились слухи. Инсайдеры разных мастей рассказывали о презентации проекта в ближайшее время и возможном релизе в июне, если экшен-RPG снова не перенесут. Чтобы развеять все догадки, Bethesda Game Studios выпустила новый трейлер Starfield. Разработчики огласили в ролике дату выхода и следующей демонстрации игры.

Проект появится на полках магазинов 6 сентября в версиях для ПК, Xbox Series X и Series S. Что касается показа Starfield, то он пройдет 11 июня в рамках Starfield Direct. В 2022-м геймплей грядущей экшен-RPG впервые представили на шоу Xbox. Зрителям показали около 15 минут игрового процесса с комментариями исполнительного продюсера Bethesda Game Studios Тодда Говарда. Пользователи могут ожидать похожую демонстрацию в июне.

Что касается свежего трейлера, то в нем можно увидеть прибытие на одну из станций "Созвездия" и ее внутреннее убранство. В ролике также мелькают другие локации, например, неизвестный полуразрушенный храм. А еще часть кадров акцентирует внимание на артефакте с вращающимися кольцами. Параллельно закадровый голос рассказывает об аномалиях и необходимости определить их источник.

Starfield — основные подробности

События игры разворачиваются в XXIV веке. Пользователи в роли членов организации "Созвездие" будут искать сведения об артефактах, в которых скрыты тайны вселенной.

Геймплей Starfield включает перестрелки, прокачку, сбор ресурсов, создание предметов и выполнение заданий. Важной частью также будет исследование космоса. Пользователи смогут посетить более десяти тысяч планет и сражаться с врагами на просторах вселенной.

В проекте реализовали построение баз и создание собственного судна из разнообразных элементов.

Starfield выйдет на ПК, Xbox Series X и Series S 6 сентября 2023 года.

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