Перезапуск серии Fable только вступил в фазу полноценного производства.

Для Xbox предыдущий год был очень слабым. В 2022-м игровое подразделение Microsoft отметилось только запуском Pentiment, нишевой детективной RPG, над которой трудился небольшой коллектив в Obsidian Entertainment. Ситуация должна улучшиться в 2023-м, однако часть анонсированных игр все равно погрязли в проблемах.

Информацией о разных проектах Xbox поделился редакторский коллектив портала Videogames Chronicle во главе с Энди Робинсоном, который уже неоднократно публиковал правдивые инсайды. Как сообщили журналисты, главный релиз для Microsoft в обозримом будущем – это экшен-RPG Starfield от Bethesda Games Studios.

После нее компания планирует выпустить два блокбастера — приключенческий экшен Senua's Saga: Hellblade II от Ninja Theory и экшен-RPG Avowed от Obsidian Entertainment. Последнюю еще часто называют конкурентом The Elder Scrolls V: Skyrim. А вот с остальными крупнобюджетными играми, которые анонсировали в прошлые годы, наблюдаются проблемы.

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По данным VGC, Fable только вступила в фазу полноценного производства. Студия Playground Games при создании перезапуска франшизы ориентируется на "Ведьмака". При этом ранее продюсер компании Виджей Гилла отметил на своем LinkedIn-профиле, что регулярно проходит игру. То есть определенная рабочая сборка точно существует.

С Perfect Dark и Everwild все еще хуже. Сроки их релиза непонятны из-за разнообразных проблем. Разработка первой продвигается медленно из-за огромной текучки кадров в студии The Initiative. А вторую, летом 2021 года, полностью перезапустили, о чем рассказали несколько игровых изданий.

Starfield — основные подробности

События игры разворачиваются в XXIV веке. Пользователи в роли членов организации "Созвездие" будут искать сведения об артефактах, в которых скрыты тайны вселенной.

Геймплей Starfield включает перестрелки, прокачку, сбор ресурсов, создание предметов и выполнение заданий. Важной частью также будет исследование космоса. Пользователи смогут посетить более десяти тысяч планет и сражаться с врагами на просторах вселенной.

В проекте реализовали построение баз и создание собственного судна из разнообразных элементов.

Starfield выйдет на ПК, Xbox Series X и Series S в 2023 году.

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