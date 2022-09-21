Проект пока на ранней стадии разработки.

Инсайдер и редактор Venture Beat Джефф Грабб снова оказался прав. В начале сентября он сообщал, что студия Motive и издательство Electronic Arts создают игру про Железного человека. А недавно утечку официально подтвердили.

Разработчики сделали небольшой анонс в Twitter. Студия Motive призналась, что действительно трудится над сюжетной игрой про Железного человека. Правда, деталями команда не поделилась, и ждать их в ближайшее время не стоит, так как проект находится на ранней стадии.

"Мы не можем быть более взволнованы сотрудничеством с Marvel Games над совершенно новой однопользовательской приключенческой игрой про Железного Человека. Пока мы находимся на ранней стадии разработки, это новое захватывающее приключение для нашей студии", — сказано в официальном сообщении Motive.

Видео дня

Сейчас основной проект студии – это ремейк Dead Space. Он выйдет 27 января 2023 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и Series S. Судя по всему, полноценное производство игры про Железного человека начнется только после выпуска хоррора.

Информация о других проектах про супергероев

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