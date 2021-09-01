В переиздании главный герой сможет говорить, разработчики добавят новые локации, а также улучшат детализацию, звук и освещение.

Разработчики из студии EA Motive провели трансляцию, на которой впервые показали кадры предстоящего ремейка научно-фантастического хоррора Dead Space.

К разработке переиздания студия приступила меньше чем за год, до официального анонса. Во время трансляции разработчики продемонстрировали ранний билд ремейка, подчеркнув, что финальный вариант будет отличаться.

В студии пытаются максимально точно воссоздать локации из оригинала, но при этом улучшить детализацию, звук и освещение – чтобы передать нужную атмосферу.

Однако в ремейке появятся и новые локации с невесомостью. Передвижение в них будет походить на механику из Dead Space 2. В таких дополнительных уровнях игрока ждут различные испытания.

Разработчики улучшили в ремейке систему расчленения монстров – теперь урон по врагам будет проходить с большей детализацией.

В ремейке не будет загрузок – перемещаться по космическому кораблю можно будет бесшовно.

Главного героя, Айзека Кларка озвучит Ганнер Райт, актер озвучивший этого персонажа в Dead Space 2 и Dead Space 3. Напомним, что в оригинальной первой части Айзек не говорил. Авторы отметили, что в ремейке он все же будет говорить, но довольно редко – только в тех случаях, когда к нему обращаются, или тогда, "когда было бы странно, чтобы он молчал".

Полная версия трансляции ремейка Dead Space

Первая часть научно-фантастического хоррора Dead Space вышла в 2008 году на ПК, Xbox 360 и PS3. Ремейк создается на движке Frostbite. Все ассеты и звуковые эффекты будут сделаны заново, а не позаимствовано из оригинала.

Автор: Сергей Коршунов