Всемирно известная франшиза HL еще даст о себе знать.

Студия Valve известна благодаря сериям Half-Life, Left 4 Dead и Portal. А еще она владеет Steam — самым популярным магазином цифровой дистрибуции игр на ПК. Компания редко выпускает новые проекты. В 2020 году она отметилась релизом Half-Life: Alyx для гарнитур виртуальной реальности. А в период с 2014-го по 2020-й Valve создала лишь две небольшие игры — Dota Underlords и Artifact. Однако сейчас студия трудится сразу над несколькими новинками, и одной из них может стать продолжение культовой серии.

Такая информация поступила от дизайнера Valve Грега Кумера, который дал интервью изданию Famitsu.

"Мы не прекращаем создавать игры вообще. У Valve есть много игр в разработке. Мы будем продолжать выпускать игры. Разработка игр очень важна для Valve. Я не знаю точных цифр, но процент сотрудников, вовлеченных в разработку игр, высок. Многие люди вовлечены", — заявил Кумер.

Видео дня

Дизайнер не дал точного ответа на вопрос, будет ли одним из проектов Half-Life 3. Однако компания точно не отказывается от франшизы. Это продемонстрировал релиз нового приключения Аликс.

"Короткий ответ — да, о мире Half-Life есть что сказать. Alyx — это знак того, что Valve есть что сказать об этом мире", — добавил Кумер.

Дизайнер также "хотел бы когда-нибудь сделать еще один Portal". По его мнению, мир серии заслуживает дальнейшего исследования.

Какие игры успела отменить Valve

Ответвление во вселенной Half-Life c Аликс Вэнс и роботом Псом в главных ролях. Игра пробыла в разработке совсем недолго.

Half-Life 3 со случайно сгенерированными локациями и заранее поставленными моментами на движке Source 2.

VR-игра во вселенной Half-Life под названием Borealis. Ее события должны были развиваться на одноименном корабле.

Зомби-экшен Left 4 Dead 3 с локациями в Марокко. Игру тоже планировали создать на Source 2.

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