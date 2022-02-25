Bungie стала первой крупной студией, которая поддержала наша страну в тяжелой военной ситуации.

Игровые разработчики по всему миру постепенно начали реагировать на вторжение Российской Федерации в Украину. Ранее действия РФ осудили отечественные студии GSC Game World и Frogwares, а также польская команда 11 bit studios. Теперь к ним присоединилась Bungie, которая известна по знаменитым сериям шутеров Halo и Destiny. Она сделала официальное заявление и готовится отправить в Украину гуманитарную помощь.

На аккаунте Bungie в Twitter опубликовали следующее сообщение: "Наши сердца с нашими друзьями и семьями, пострадавшими от событий в Украине. Мы пожертвуем 100% выручки за первые 48 часов акции Game2Give на гуманитарную помощь в ответ на продолжающийся конфликт".

Bungie стала первой крупной компанией в игровой индустрии, которая поддержала нашу страну в попытках противостоять российской агрессии. Она также опубликовала список организаций, куда все желающие могут отправить пожертвования Украине.

Подробнее о Bungie

Студия была основана еще в 1991 году. Она прославилась благодаря двум сериям шутеров: Halo и Destiny. Сейчас компания занимается развитием Destiny 2, которая недавно получила крупное дополнение The Witch Queen.

В конце января стало известно, что Sony купит Bungie за $3,6 миллиарда. Сделка поможет японскому платформодержателю закрепиться на рынке игр-сервисов. А Bungie, в свою очередь, получит нужные средства и поддержку для развития своих франшиз в разных сферах медиа.

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