Ролик посвятили открытому миру и сражениям против вампиров.

Arkane Studios, которая известна благодаря серии Dishonored, Prey и Deathloop, при поддержке издательства Bethesda Softworks выпустила свежий трейлер кооперативного шутера Redfall. В ролике показали открытый мир, сражения против вампиров с применением разнообразного оружия и главных героев с их уникальными умениями.

Видео начинается с демонстрации разных локаций на территории городка Редфолл. Пользователи посетят маяк, большой корабль, ярмарку, жилые сектора и центральные улицы. В процессе прохождения придется много сражаться с вампирами.

Кровопийцы делятся на несколько видов, а для их эффективного истребления нужно применять разнообразное оружие. Кроме традиционных автоматов, дробовиков, пистолетов и снайперских винтовок, в игре реализованы более необычные пушки. Например, есть ракетница и устройство, которое погружает вампиров в стазис.

На выбор в Redfall доступны четыре персонажа. У каждого из них есть свой класс и навыки. Например, телекинетик Лейла Эллисон может создавать всякие призрачные сооружения, используемые в бою.

Redfall — основные подробности

В игре предстоит бороться с вампирами, которые появились в результате научных экспериментов. Они вызвали солнечное затмение и высушили воду вокруг островного Редфолла.

Геймплей Redfall включает перестрелки, изучение местности и сбор лучшей экипировки. Снаряжение в игре делится на уровни качества — от обычного до легендарного.

Проходить шутер можно как в одиночку, так и в кооперативе. Разработчики утверждают, что в проекте будет много фирменных элементов Arkane.

Redfall выйдет в 2023 году на ПК, Xbox Series X и Series S. Игру планировали выпустить уже этим летом, но решили перенести вместе со Starfield.

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