Кейитиро Тояма уверяет, что в Slitterhead будет чувствоваться дух оригинального Silent Hill.

На этой неделе состоится релиз Slitterhead от Кэйитиро Тоямы, известного своим вкладом в развитие жанра хоррор в видеоиграх. Тояма, создавший такие культовые серии, как Silent Hill, Gravity Rush и Siren, не выпускал новых проектов с 2008 года, когда вышла Siren: Blood Curse.

В недавнем интервью для GameRant Тояма поделился своими взглядами на разработку игр и подчеркнул, что для него и команды Bokeh Game Studio на первом месте всегда стоит свежесть идей и оригинальность, даже если это может сказаться на финальной полировке проекта.

"С самого первого Silent Hill мы сохраняли приверженность свежести и оригинальности, даже если это означало некоторую грубоватость игры", заявил Тояма. "Этот подход оставался неизменным во всех моих работах и в Slitterhead".

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Slitterhead выйдет 8 ноября и будет доступен на ПК, а также на консолях PlayStation 4, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Что такое Slitterhead

Slitterhead - это новый проект в жанре хоррор-экшен, который обещает сочетать в себе элементы психологического ужаса и динамичного геймплея. Игра была впервые анонсирована в 2021 году на The Game Awards, где сразу же привлекла внимание благодаря своему мрачному стилю и необычной концепции.

Действие игры разворачивается в азиатском мегаполисе, где игрокам предстоит столкнуться с таинственными существами, способными принимать человеческий облик. Эти монстры, называемые "Яхо", представляют серьезную угрозу для человечества, и задача главного героя — противостоять им, используя различные способности и оружие.

Напомним, что недавно Кейитиро Тояма рассказал, что он не против поработать с Синдзи Миками, создателем Resident Evil.

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