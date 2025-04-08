Джон Кармак искренне не понимает, почему многие недовольны новой технологией Microsoft.

Недавно Microsoft продемонстрировала технологию Muse AI показав, как генеративный ИИ создаёт Quake 2 с нуля. Многие пользователи интернета назвали разработку "очередными ИИ-помоями", но сам создатель Quake Джон Кармак оказался другого мнения.

У себя в X (бывший Twitter) разработчик защитил Microsoft и отметил, что это очень интересная исследовательская работа:

"Что? Это впечатляющая исследовательская работа!".

Microsoft опубликовала статью о работе над ИИ-версией Quake 2 в научном журнале Nature. Чтобы воссоздать хоть что-то напоминающее Quake 2, Microsoft использовала данные о 60 тысячах матчей, составляющие почти 28 терабайт информации. Для сравнения, оригинальная игра была создана командой из нескольких десятков человек.

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Хотя это исследование, безусловно, демонстрирует потенциал искусственного интеллекта, вызывают вопросы его практическое применение. Мы все видели, как генеративные ИИ-системы со временем стали создавать всё более правдоподобный контент, но стоит ли тратить такие ресурсы на воссоздание 30-летней игры?

Стоимость работы высокопроизводительных серверов, которые использовались для генерации этого демо, безусловно, значительно превышает затраты, которые были бы на создание игры небольшой командой.

Ранее мы рассказывали, что энтузиаст смог добавить нейросеть для генерации картинок в Minecraft для создания построек. Искусственный интеллект использует технологию Voxel Diffusion.

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