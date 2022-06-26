В проекте планировалось рассказать о борьбе группы детективов против легендарных героев.

Знаменитый геймдизайнер и руководитель Kojima Productions Хидео Кодзима рассказал об игре, которую он решил отложить из-за схожести с сериалом "Пацаны". В проекте группа детективов должна была бороться против легендарных героев.

О нереализованной задумке Кодзима рассказал на своем личном аккаунте в Twitter.

По словам геймдизайнера, недавно он вернулся к просмотру сериала "Пацаны". Ранее руководитель Kojima Productions посмотрел три серии первого сезона и бросил. Как раз в тот момент Кодзима собирался начать создание проекта, который долгое время вынашивался.

В игре планировалось рассказать, как группа детективов борется с легендарными супергероями. Среди центральных персонажей были бы как мужчины, так и женщины. А роль протагониста Кодзима хотел отдать Мадсу Миккельсену.

Геймдизайнер решил отложить проект, так как общая концепция была похожа на шоу "Пацаны". При этом мир и трюки в игре отличались от сериала. Вернется ли Kojima Productions когда-то к этому проекту, пока неизвестно. Руководитель ничего не сказал касательно дальнейшей разработки.

Какие игры создает Кодзима

Согласно официальной информации, Kojima Productions запланировала два релиза в обозримом будущем. Первый проект масштабный, а второй — меньший и экспериментальный.

В одном из интервью Норман Ридус, исполнитель главной роли в Death Stranding, рассказал о разработке сиквела. Кодзима в шутливой форме подтвердил слова актера. Продолжение серии, вероятнее всего, станет большой игрой Kojima Productions.

А второй проект студия создает в партнерстве с Microsoft. Согласно данным инсайдеров, он называется Overdose и представляет собой хоррор с Маргарет Куэлли в роли протагониста.

Вас также могут заинтересовать новости: