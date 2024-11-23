Современные реалии подталкивают разработчиков делать скучные игры без экспериментов, считает Рафаэль Колантонио.

Основатель Arkane Studios и создатель таких игр как Dishonored, Prey и Dark Messiah: Might and Magic Рафаэль Колантонио считает, что Stalker 2 заслуживает гораздо больше и не согласен с оценкой критиков.

В своём Twitter разработчик написал, что нынешняя экосистема Metacritic подталкивает студии бросать все силы на полировку и техническую часть проекта, при этом забывая о том, что игра в первую очередь должна быть интересной: "Экосистема Metacritic поощряет разработчиков создавать безопасные, но скучные игры. Если игра хорошо отлажена на момент запуска, вам гарантированы 80%, какой бы скучной она ни была."

И тут выходит Stalker 2, с которой все критики сходятся во мнении, что это - отличная игра. Но всё равно ставят ей 73 балла только из-за технического состояния. Колантонио считает такой подход к оценкам крайне несправедливым:

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"Между тем Stalker 2 получает оценку 73, поскольку на момент запуска он был немного сыроват. Несправедливо, вводит в заблуждение.."

Ранее мы собирали подборку рецензий на Stalker 2 от ведущих игровых изданий. Критики отмечают, что у GSC Game World получилась отличная, по-хорошему сложная игра.

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