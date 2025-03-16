В игре одновременно находились 1.82 миллиона игроков.

Counter-Strike 2 достигла нового пика онлайна, собрав рекордные 1 824 989 одновременных. Этот показатель отметила и сама Valve у себя в социальных сетях.

Это не только абсолютный рекорд для самой CS2, но и лучший результат среди всех версий Counter-Strike, включая CS:GO, которая уступила место новому проекту в сентябре 2023 года. Предыдущий максимум был зафиксирован в мае 2023-го, когда игра находилась в стадии закрытого тестирования, тогда в неё одновременно зашли 1,81 миллиона человек.

С этим достижением Counter-Strike 2 вышла на четвёртое место по числу одновременных игроков за всю историю Steam. При этом игра не получала крупных обновлений в последние недели, а последним значимым событием стал запуск второго сезона премьер-режима 29 января.

Видео дня

Ранее мы рассказывали, что общая стоимость скинов в Counter-Strike 2 достигла 4.3 миллиардов долларов. Bloomberg отмечает, что цифровая косметика сейчас единственный актив, который продолжает расти, в отличие от индекса S&P 500 и криптовалют.

Вас также могут заинтересовать новости: