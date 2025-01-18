При этом банят только аккаунт, а не IP.

Вместе со стартом Season 2 в Call of Duty: Black Ops 6, Activision забанила около 136 тысяч аккаунтов, которые подозревали в читерстве.

Об этом Activision рассказала у себя в блоге, подчеркнув, что это именно баны по аккаунты, а не по IP. Разработчики боятся задеть невиновных игроков: "Как правило, мы принимаем меры против целых групп в пределах диапазона, который не является проблемным. Например, кампус колледжа или интернет-кафе может быть охвачен волной запретов по IP-адресу, когда целью является только одна машина".

Кроме того, разработчики улучшили античит в игре, дополнив систему репортов. При этом отметив, что это также не затронет честных игроков, один игрок не может кинуть больше одного репорта другому игроку.

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Activision планирует и дальше бороться с читерами, внедряя всё больше обновлений безопасности:

"Мы не сбавляем обороты в своей миссии по борьбе с читерами, чья единственная задача - испортить веселье всем остальным".

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