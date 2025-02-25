PEGI признала, что хоть в игре есть покер, он дополнен фантастическими элементами.

PEGI пересмотрела возрастной рейтинг Balatro после апелляции, снизив его с 18+ до 12+. Это произошло после критики разработчика LocalThunk, который не раз выражал недовольство первоначальной оценкой.

Комиссия по рассмотрению жалоб объяснила, что, несмотря на наличие в игре покерных комбинаций, в ней присутствуют "смягчающие фантастические элементы", что и позволило снизить возрастной порог. PEGI также пообещала пересмотреть критерии для оценки подобных игр в будущем.

Пересмотр рейтинга совпал с серией анонсов: Balatro стала доступна в Game Pass на ПК и Xbox, а также получила новое бесплатное обновление-кроссовер. В игру добавили контент по такими франшизами, как Assassin’s Creed, Civilization, Fallout, Rust и Dead by Daylight.

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Ранее мы рассказывали, что разработчик Balatro LocalThunk назвал свои самые любимые инди-игры 2025 года. Первое место в топе заняла Mouthwahsing, психологический хоррор с глубоким сюжетом.

Кроме того, недавно в Steam вышло ностальгическое инди про дальнее путешествие на машине. Главный герой купил свой первый автомобиль и отправился в путешествие на фестиваль в другом конце страны.

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