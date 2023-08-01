До конца августа она зарелизится в раннем доступе Steam.

В сервисе Steam появился проект об операторах украинских военных дронов под названием Bridge Hunter, которые уничтожают российских оккупантов – на этот раз прямо на мосту через Керченский пролив.

На страничке игры в Steam говориться, что до конца августа 2023 она зарелизится в раннем доступе. А пока ее можно добавить в список желаемого.

Bridge Hunter позволяет игрокам управлять дроном, который "перевозит ВОГи, закрутки с овоща"ми и чемодан с ядовитыми веществами". Кроме того, можно ударить по мосту артой, лазером со спутника, и даже ядеркой". А еще в игре будет акула со способностью к "расчеловечиванию".

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Действовать можно и группками до пяти дронов, переключаясь между ними, чтобы запутать врага и ввести в заблуждение российское ПВО.

РФ переносит свою информационную войну в Украине в видеоигры

Недавно на сайте The New York Times появилась статья, в которой говорится, что российская военная пропаганда начала активно распространяться в популярных видеоиграх,

Среди таковых игр упоминаются Minecraft, World of Tanks и Roblox.

В то же время некоторые онлайн-игры стали полем борьбы с пропагандой РФ. К примеру, финская газета Helsingin Sanomat использовала Counter-Strike, чтобы показать российской аудитории последствия войны в Украине.

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