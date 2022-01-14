Разработчики поделились важной информацией накануне релиза.

Польская студия Techland опубликовала последний выпуск шоу Dying 2 Know, которое посвящено ожидаемому зомби-экшену Dying Light 2 Stay Human. На видео разработчики показали кадры с версиями игры для разных консолей, кооперативное прохождение и ответили на вопросы фанатов.

Демонстрация включала отдельный трейлер проекта. Он содержит нарезку сюжетных сцен, в которых можно увидеть диалоги с персонажами, исследование зараженных зон, сражения с противниками, паркур и прочее. По ролику создается ощущение, что история будет напряженной и интригующей.

Читайте такжеКак прогулка от Варшавы до Мадрида: раскрыта колоссальная продолжительность Dying Light 2Сравнение версий для консолей PS4, Xbox One, Xbox Series и PlayStation 5 получилось беглым. Чтобы увидеть покадровое сопоставление, придется ждать релиза и видео от энтузиастов. А совместный режим в Dying Light 2 Stay Human выполнен примерно так же, как в первой части. Пользователи смогут собрать команду до четырех человек, выполнять задания, сражаться, искать экипировку и так далее. Главное отличие кооператива в сиквеле – возможность пройти весь сюжет с друзьями. В предыдущем проекте серии обучение и финал были предназначены для одного игрока.

Подробнее о Dying Light 2 Stay Human

Главным героем Dying Light 2 станет выживший по имени Эйден Колдуэлл. Действия развернутся спустя 15 лет после эпидемии, показанной в первой части игры.

В сиквеле будет нелинейное повествование, новые виды зомби и карта в четыре раза больше, чем в оригинале.

Особое внимание во второй части уделено паркуру. У игроков появится больше акробатических трюков и возможностей взаимодействовать с окружением. Это сделает перемещение по миру более простым и плавным.

Dying Light 2 Stay Human выйдет 4 февраля 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S. Ранее игру хотели выпустить 7 декабря прошлого года, но разработчикам понадобилось дополнительное время на полировку.

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