Игра должна выйти в августе.

В декабре прошлого года проверенный инсайдер Том Хендерсон писал, что Ubisoft планирует выпустить Assassin’s Creed Mirage в августе 2023-го. А недавно эту информацию подтвердил человек, который представился сотрудником розничной сети GameStop.

На Reddit появилась публикация от посетителя под псевдонимом mynameisusername7. Он написал: "Я работаю в магазине GameStop (модераторы могут проверить меня, если захотят), и на нашем компьютере есть маркетинговые [материалы] предстоящих игр, включая Assassin's Creed Mirage, у которой еще нет даты выхода".

К сообщению mynameisusername7 прикрепил снимок экрана. На нем указано, что новый проект про убийц в капюшонах должен выйти в августе. Якобы эти сроки указаны в маркетинговой базе GameStop, но без точной даты.

Видео дня

Ubisoft пока никак не прокомментировала утечку, так что к ней следует отнестись с долей скепсиса, несмотря на аналогичную информацию от Хендерсона. Компания должна показать геймплей Mirage и раскрыть дату выхода на мероприятии Ubisoft Forward Live 12 июня.

Assassin's Creed Mirage — основные подробности

События игры разворачиваются между 860-ми и 870-ми годами — за 20 лет до AC Valhalla. Местом действия станет Багдад, который разделен на четыре района. Жители города будут активно реагировать на действия Басима.

Геймплей в проекте вдохновлен дебютными частями франшизы. Ролевых элементов, например, повышения уровня и выбора реплик в диалогах, не будет. Зато появятся новые анимации, а все аспекты игрового процесса станут более отточенными.

Основной акцент делается на стелсе и элементах геймплея, которые присутствовали в ранних частях франшизы.

Басим обладает собственным аналогом орлиного зрения.

Assassin's Creed Mirage выйдет в 2023 году на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S. Предзаказ игры уже доступен — за него полагается бонусный квест "Сорок разбойников". Пользователи также могут заказать коллекционное издание с фигуркой Басима, стилбуком и скином в стиле "Принца Персии".

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