Ubisoft уже дважды меняла внутренние сроки запуска новой части серии.

У Ubisoft возникли проблемы с Assassin’s Creed. Внутренние сроки выхода следующей части серии с подзаголовком Mirage уже дважды меняли. Разработка Project Red тормозит из-за недовольства в коллективе. Но зато Project Hexe восприняли исключительно положительно на этапе проверки концепции.

Как сообщил надежный инсайдер Том Хендерсон на своем сайте Insider Gaming, новая внутренняя дата релиза Assassin’s Creed Mirage — это август 2023 года. Внутри Ubisoft сроки уже дважды смещали на несколько месяцев. Перенос может произойти и третий раз, если разработчикам понадобится больше времени.

Источники Хендерсона не сообщили, в чем причина задержки. Однако информатор предполагает, что проблемы возникли из-за версий игры для PlayStation 4 и Xbox One. Напомним, ранее автор YouTube-канала j0nathan, который первым рассказал о существовании проекта, заявлял о релизе в период с апреля по июнь. Судя по новым данным от Хендерсона, изначально именно в этот временной отрезок целилась Ubisoft.

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Инсайдер также узнал, что производство Assassin’s Creed Project Red продвигается с трудом. Часть команды не хочет работать под началом Джонатана Дюмона, которого в 2020 году обвиняли в домогательствах и оскорблениях. Конфликт влияет на скорость создания игры.

Но зато у Project Hexe все отлично. Проект получил исключительно положительные отзывы на этапе проверки концепции. Теперь Ubisoft Montreal сможет перейти к полномасштабному производству.

Assassin's Creed Mirage — основные подробности

События игры разворачиваются между 860-ми и 870-ми годами — за 20 лет до AC Valhalla. Местом действия станет Багдад, который разделен на четыре района. Жители города будут активно реагировать на действия Басима.

Геймплей в проекте вдохновлен дебютными частями франшизы. Ролевых элементов, например, повышения уровня и выбора реплик в диалогах, не будет. Зато появятся новые анимации, а все аспекты игрового процесса станут более отточенными.

Основной акцент делается на стелсе и элементах геймплея, которые присутствовали в ранних частях франшизы.

Басим обладает собственным аналогом орлиного зрения.

Assassin's Creed Mirage выйдет в 2023 году на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S. Предзаказ игры уже доступен — за него полагается бонусный квест "Сорок разбойников". Пользователи также могут заказать коллекционное издание с фигуркой Басима, стилбуком и скином в стиле "Принца Персии".

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