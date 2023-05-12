В этом году шоу Summer Game Fest обещает быть масштабным и отметиться играми от ведущих отраслевых компаний. Мероприятие посетят Sony, Activision Blizzard и другие крупные партнеры.
Такой информацией организаторы презентации поделились на официальном аккаунте в Twitter. Они написали: "Summer Game Fest уже почти здесь. Индустрия видеоигр собирается вместе, чтобы показать вам, что будет дальше. Следите за обновлениями от 40+ партнеров".
К публикации прикрепили картинку с полным списком компаний, которые представят свои новинки на Summer Game Fest. В перечень вошли 43 компании, среди которых есть много гигантов. Кроме уже отмеченных Sony и Activision Blizzard, информацией о будущих проектах поделятся Warner Bros. Interactive Entertainment, Netflix, Capcom, SEGA и даже Ubisoft, которая собирается провести собственное шоу.
Подробнее о Summer Game Fest
- Это одно из главных игровых мероприятий в году, которое заменило выставку Е3. Его организовал основатель The Game Awards Джефф Кейли.
- В 2023 году шоу пройдет 8 июня, а после него начнется серия более мелких презентаций. Покупка билетов уже стартовала.
- Судя по списку участников, можно ожидать интересные анонсы. Summer Game Fest по величине не сравнится с шоу Xbox или The Game Awards, но, например, в 2021 году именно на этом мероприятии показали первый геймплейный трейлер Elden Ring.