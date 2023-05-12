В перечень вошли более 40 партнеров.

В этом году шоу Summer Game Fest обещает быть масштабным и отметиться играми от ведущих отраслевых компаний. Мероприятие посетят Sony, Activision Blizzard и другие крупные партнеры.

Такой информацией организаторы презентации поделились на официальном аккаунте в Twitter. Они написали: "Summer Game Fest уже почти здесь. Индустрия видеоигр собирается вместе, чтобы показать вам, что будет дальше. Следите за обновлениями от 40+ партнеров".

К публикации прикрепили картинку с полным списком компаний, которые представят свои новинки на Summer Game Fest. В перечень вошли 43 компании, среди которых есть много гигантов. Кроме уже отмеченных Sony и Activision Blizzard, информацией о будущих проектах поделятся Warner Bros. Interactive Entertainment, Netflix, Capcom, SEGA и даже Ubisoft, которая собирается провести собственное шоу.

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Подробнее о Summer Game Fest

Это одно из главных игровых мероприятий в году, которое заменило выставку Е3. Его организовал основатель The Game Awards Джефф Кейли.

В 2023 году шоу пройдет 8 июня, а после него начнется серия более мелких презентаций. Покупка билетов уже стартовала.

Судя по списку участников, можно ожидать интересные анонсы. Summer Game Fest по величине не сравнится с шоу Xbox или The Game Awards, но, например, в 2021 году именно на этом мероприятии показали первый геймплейный трейлер Elden Ring.

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