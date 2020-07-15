Sony произведет 10 миллионов PlayStation 5 к концу этого года

Компания удваивает производство консоли нового поколения.

Sony удваивает производство PlayStation 5 и намерена сделать 10 миллионов консолей до конца 2020 года.

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Об этом со ссылкой на свои источники сообщило агентство Bloomberg, а позже эту информацию подтвердил портал Nikkei.

Изначально компания планировала сделать от 5 до 6 миллионов PS5 к концу этого года. Но Sony пересмотрела свои планы в сторону увеличения объема производства до 10 миллионов консолей. Компания увидела повышенный спрос на цифровые развлечения во время пандемии COVID-19.

Трейлер PlayStation 5

Напомним, впервые Sony показала PlayStation 5 широкой публике 11 июня на презентации Future of Gaming. Компания представила две версии PS5 – обычную и Digital Edition, в которой будет отсутствовать Blu-ray привод. Обе версии консоли нового поколения поступят в продажу в конце 2020 года. По данным Bloomberg, из-за высокого спроса на комплектующие, стартовая стоимость PlayStation 5 составит от $499 до $549. Это дороже, чем стартовая цена PS4, которая продавалась за $399. Однако Sony еще не огласила официальную цену устройства.

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