Sony по-прежнему не планирует выпускать игры на PlayStation 5 и ПК одновременно. А вот через 2-3 года после запуска они будут терять статус PS-эксклюзивов и появляться на персональных компьютерах. Фанаты благосклонно относятся к такой стратегии японской компании.
Об этом в интервью Famitsu рассказал генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан. Он заявил: "Главная обязанность PlayStation Studios заключается в том, чтобы люди получали удовольствие от игры на новейшей приставке PlayStation. Мы увеличиваем количество PS5-эксклюзивных игр и сокращаем сроки выхода версий для ПК".
По словам Райяна, Sony "продолжит прислушиваться к голосам поклонников игр". Однако в целом фанаты довольны стратегией компании, что отдельно подчеркнул гендиректор: "У меня часто есть возможность узнать мнение поклонников игр, и когда я спрашиваю их о временной задержке, они говорят, что продажа версии для ПК через два или три года после выхода версии для PS воспринимается положительно".
Последние эксклюзивы PlayStation на ПК
- Sony начала ежегодно выпускать свои определенные проекты на персональных компьютерах для увеличения доходов. Последними релизами стали Returnal и The Last of Us Part I. Причем последняя появилась на ПК спустя полгода после релиза на PlayStation. Хотя в целом это ремейк, а не полноценная новинка.
- Релиз Returnal прошел относительно спокойно — люди лишь удивились высоким системным требованиям. А вот ПК-версия The Last of Us Part I оказалась напрочь сломанной и до сих пор получает патчи, которые исправляют разные проблемы.