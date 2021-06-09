Некоторые пользователи в Сети решили, что это знак о возвращении игры в продажу на консолях PlayStation.

Sony предупредила игроков о том, что 18 июня удалит специальную страницу для возврата денег за покупку Cyberpunk 2077 на консолях PlayStation.

Об этом компания сообщила на официальном сайте.

"18.06.21 мы удалим специальную веб-форму для запросов на возврат средств за покупку Cyberpunk", – заявили в компании.

Специальная страница для упрощенного рефанда продержалась полгода. На ней все желающие вне зависимости от количества наигранных часов могли получить деньги за покупку Cyberpunk 2077. После 18 июня те пользователи, которые захотят запросить возврат средств, должны будут обращаться в техподдержку. Однако там решение будут принимать уже на основе стандартных правил возврата в PS Store. То есть в течение 14 дней после покупки и только в том случае, если загрузка игры не началась.

Пользователи в Сети решили, что удаление специальной страницы для возврата средств – это знак, что игру намерены вернуть в продажу. Однако Sony и CD Projekt никак не прокомментировали это.

Напомним, Sony удалила Cyberpunk 2077 из PlayStation Store 18 декабря – спустя 8 дней после релиза игры и из-за многочисленных жалоб игроков на ее техническое состояние. Компания заявила, что "заботится о том, чтобы ее клиенты были довольны своим игровым опытом". Аналитики назвали этот случай "беспрецедентным", подчеркнув, что ранее из-за похожих проблем игры с продаж обычно отзывали сами издатели, а не платформодержатель.

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Автор: Сергей Коршунов