Инвестиционный фонд недоволен тем, что из-за провала Cyberpunk 2077 стоимость акций студии упала на 57%.

Британский инвестиционный фонд Abri Advisors, владеющий пакетом акций CD Projekt, направил в студию письмо с требованием снять с должности руководителей компании – Адама Кичиньски и Марчина Ивински.

Как сообщает издание Bloomberg, инвесторы недовольны тем, что с момента релиза Cyberpunk 2077 стоимость акций студии упала на 57%, вследствие чего CDPR потеряла в стоимости $6,2 миллиарда.

"Даже специально нельзя допустить столько ошибок, сколько сделали эти парни", – заявил глава фонда Abri Advisors Джеффри Тирман.

Кроме того, в Abri Advisors требуют, чтобы CD Projekt предоставила публичный план того, как разработчики планируют устранить все недостатки, восстановить бренд, а также доверие акционеров и игроков. А если Ивински и Кичиньски не будут сняты с должностей, то глава Abri Advisors будет просить других акционеров заменить наблюдательный совет.

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Впрочем, фонд Abri Advisors не раскрывает, какой именно долей CDPR он владеет. Известно, что нынешнее руководство студии вместе с братом гендиректора Адам Кичиньски, Михалом, владеют 34% акций компании.

Напомним, что по данным отчета за первый квартал текущего финансового года прибыль CD Projekt упала на 64,7% – до $8,87 миллиона. А это значит, что после достаточно успешного старта Cyberpunk 2077 приносит мало денег. Тому виной скандал из-за многочисленных багов, удаление игры из PS Store и хакерская атака на сервера компании, в результате чего работа над исправлением CP2077 замедлилась.

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Автор: Сергей Коршунов