Новые контроллеры DualSense поступят в продажу в июне 2021 года.

Sony презентовала новые геймпады DualSense для консоли PlayStation 5 – в черном и красном цвете. Они поступят в продажу с июня 2021 года.

Об этом компания сообщила в блоге PlayStation.

«Мы всегда стремимся придумывать дизайн, который способен удивить и вызвать эстетическое наслаждение у игроков. Работая над новыми расцветками, мы очень аккуратно подбирали цвета. Мы хотели, чтобы они дополняли друг друга и сохраняли дух оригинального беспроводного контроллера DualSense и консоли PS5, поэтому решили остановиться на тематике "галактики", поскольку это показалось нам органичным развитием дизайна оригинальной PS5 и ее аксессуаров», – говорит дизайнер Лео Кардосо.

Еще один дизайнер Sony, Сатоси Аояги сообщил, что цвета кнопок контроллера и другие элементы также были адаптированы к новым расцветкам.

Пользователи ожидают, что вслед на геймпадами Sony покажет и новые расцветки для самой консоли. Многие сторонние компании уже пытались выпускать свои варианты расцветок для съемных панелей PlayStation 5, но Sony всячески им препятствовала. Очевидно, что японский консольный гигант самостоятельно планирует выпускать такие панели. Однако за полгода с момента запуска нового поколения, никаких анонсов не было.

Напомним, что с 12 ноября 2020-го по 31 марта 2021 года было продано свыше 7,8 миллиона PlayStation 5. Это на 200 тысяч устройств больше, чем было продано PS4 за первых два квартала после старта продаж в 2013 году.

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Автор: Сергей Коршунов