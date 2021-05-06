Компания пытается удовлетворить высокий спрос на консоль нового поколения.

Sony задумалась над частичным редизайном PlayStation 5, и в 2022 году планирует запустить в производство консоли на 6-нанометровом процессоре, чтобы справиться с дефицитом полупроводников, из-за которого сейчас не удается удовлетворить потребительский спрос.

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Об этом сообщает тайваньское издание DigiTimes со ссылкой на источники в компании TSMC, занимающейся производством полупроводников.

В текущих ревизии PS5 стоит 7-нм чип. С переходом на 6-нанометровый чип консоль станет более энергоэффективной, тихой и будет выделять меньше тепла при работе.

В издании Video Games Chronicle отметили, что ранее финансовый директор Sony Хироки Тотоки во время беседы с инвесторами упоминал возможность редизайна "начинки" PS5 с целью улучшить поставки устройства.

Ожидается, что на внешнем виде консоли эти изменения никак не скажутся.

Напомним, что согласно финансовому отчету, Sony с 12 ноября 2020 года по 31 марта 2021-го продала 7,8 миллиона консолей PlayStation 5. Это на 200 тысяч устройств больше, чем было продано PS4 за первых два квартала после старта продаж в 2013-м. Это хороший показатель, особенно в условиях пандемии и дефицита полупроводников. Впрочем, все PS5 компания продает ниже себестоимости.

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Автор: Сергей Коршунов